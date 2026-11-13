WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De VS hebben het afgelopen jaar een recordaantal van 483.000 mensen uitgezet. Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse immigratiedienst ICE donderdag publiceerde.

ICE zette volgens de cijfers ongeveer 51 procent meer mensen uit dan een jaar eerder. ICE meldde daarnaast een recordaantal van ruim 491.000 arrestaties in verband met immigratie.

De cijfers verschijnen enkele dagen nadat president Donald Trump erkende dat zijn harde uitzettingsbeleid de Republikeinen mogelijk stemmen heeft gekost bij de verkiezingen van vorige week. De Democraten veroverden daarbij de meerderheid in beide kamers van het Congres.

"Te hard"

In een interview met 60 Minutes van CBS News, dat zondag werd uitgezonden, zei Trump dat zijn regering "te hard" was geweest bij het uitzetten van migranten die werkten en verder nooit in de problemen waren gekomen.

"Het doet me pijn, want we hebben ook mensen uitgezet die een goede baan hadden en die maar één overtreding hadden begaan, één wetsovertreding, namelijk dat ze illegaal het land in waren gekomen", zei Trump.