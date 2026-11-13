HILVERSUM (ANP) - Meer dan een kwart (26 procent) van de basisschoolleerlingen in groep 7 en 8 stelt AI 'soms' of 'best vaak' vragen die ze niet durven stellen aan mensen die ze kennen. Dat blijkt uit onderzoek van MediaMasters, Unicef Nederland en de Kindertelefoon. Tijdens de Week van de Mediawijsheid beantwoordden meer dan 165.000 leerlingen vragen hierover.

Volgens de organisaties onderstreept dat "hoe belangrijk het is dat er voor kinderen vertrouwde mensen en plekken beschikbaar blijven waar ze terechtkunnen, en dat voor hen duidelijk is wanneer ze met een mens praten en wanneer met AI". Gemiddeld vijf keer per week vragen kinderen tussen de 8 en 13 jaar aan de Kindertelefoon of ze met een mens of met AI (kunstmatige intelligentie) praten.

"Dat veel jonge kinderen hun vragen eerder met AI delen dan met een mens vind ik niet verrassend, maar wel zorgelijk", zegt Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. De organisaties zien risico's en kansen. Veilige chatbots kunnen kinderen helpen, "maar menselijk contact niet vervangen", aldus De Wilde.

Misleidend

"Als kinderen AI om advies vragen, dan moeten we daar alert op zijn, want zo'n antwoord kan onjuist of misleidend zijn, en kinderen kunnen te veel gaan vertrouwen op een chatbot", zegt een Unicef-woordvoerder. De organisaties raden aan om thuis en in de klas AI-gebruik te bespreken.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de basisschoolleerlingen uit groep 5 en 6 online video's tegenkomt waarin het lijkt alsof het makkelijk is om rijk te worden. Het merendeel van hen zegt niet te geloven dat ze daardoor rijk kunnen worden. "Dat is positief", zegt Sarah Hijmans, eindredacteur bij MediaMasters. "Maar als je keer op keer dit soort video's tegenkomt, kunnen ze toch invloed hebben op hoe je denkt over geld en succes."

Jonge bellers vertellen de Kindertelefoon regelmatig dat ze online dingen tegenkomen die niet geschikt zijn voor hun leeftijd, zoals scamberichten waarin geld wordt beloofd, seksuele beelden of geweld. "Wat kinderen online tegenkomen, kan veel indruk maken en misleidend zijn", zegt De Wilde. "Daarom is het belangrijk dat we als volwassenen betrokken blijven bij hun online leefwereld."