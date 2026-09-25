Regering Jemen roept landgenoten op tot mobilisatie

SANAA (ANP/RTR) - De leider van de internationaal erkende Jemenitische regering heeft zijn landgenoten opgeroepen zich te mobiliseren en lid te worden van de krijgsmacht. De oproep volgt na een toename van geweld in het langlopende conflict met de Houthi's, die sinds 2014 grote delen van het land controleren.

Rashid ​al-Alimi, het hoofd van de presidentiële raad, kwam daarnaast met een aanbod voor Houthi-strijders en hun bondgenoten. Hij zei dat ze in aanmerking komen voor een toekomstige algemene amnestie als zij de militante groepering vanaf zaterdag verlaten.

De door Iran gesteunde Houthi's namen twee weken geleden het gehele kustgebied aan de Rode Zee en de zeestraat Bab al-Mandeb in, die belangrijk zijn voor onder meer de Saudische export van olie. Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering en leidt een coalitie tegen de Houthi's.