Staatsbezoek Xi aan VS voorbij, Trump zegt Xi spoedig te zien

WASHINGTON (ANP) - Het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de Verenigde Staten is voorbij. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump was het driedaagse bezoek "een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes - zowel voor China als de Verenigde Staten". Hij meldt dat ze elkaar spoedig weer zullen zien.

Trump schreef in zijn bericht op Truth Social ook dat de Chinese leider en zijn vrouw inmiddels weer onderweg zijn naar China. Als laatste acte de présence bezochten ze vrijdag de National Archives in Washington. Daar kreeg het communistische staatshoofd onder meer de Declaration of Independence, het 18de-eeuwse oprichtingsdocument van de Verenigde Staten, te zien.

Trump bevestigde eveneens dat de twee elkaar opnieuw treffen in november, tijdens een top van het economisch verbond APEC, in het Chinese Shenzhen. Ook zullen ze elkaar zien tijdens een bijeenkomst van de G20 in Miami, in december. Ook Xi zei na afloop van zijn bezoek Trump snel weer te zullen zien.