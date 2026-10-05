DHUBAB (ANP/RTR) - Het Jemenitische regeringsleger zegt de controle over de zeestraat Bab al-Mandeb terug te hebben veroverd op de Houthi's, meldt Al Jazeera. Die groep nam het gebied rond die belangrijke vaarroute vorige maand in na een snelle opmars, maar het regeringsleger kondigde maandag een tegenoffensief aan.

Het geweld tussen de Houthi's en de internationaal erkende regering van Jemen laaide in juli weer op, na een aantal jaar relatieve rust. De Houthi's veroverden snel gebied rond de kust van de Rode Zee en konden daardoor de hele zeestraat Bab al-Mandeb controleren, de vaarroute tussen de Indische Oceaan en de Rode Zee (en de Middellandse Zee in het verlengde daarvan).

Door die inname kunnen de Houthi's de olie-export van Saudi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van de Jemenitische regering, hevig verstoren. Saudi-Arabië mengt zich ook in het nieuwe offensief in Jemen.

Het regeringsleger zegt nu in elk geval een belangrijk vliegveld in Dhubab te hebben heroverd op de Houthi's.