Gillian Anderson heeft op X uitgelegd waarom ze een groep vaste fans afgelopen weekend vroeg niet op de eerste rij te gaan zitten bij haar West End-theatervoorstelling Who's Afraid of Virginia Woolf? Een video van het gesprek is inmiddels miljoenen keren bekeken op sociale media. "Jullie mogen niet op de eerste rij zitten. Het leidt me zo af", zegt de 58-jarige actrice in het filmpje.

"Jullie kunnen niet twintig keer komen en op de eerste rij gaan zitten, daar word ik gek van", zegt Anderson verder in de video. Ook is te horen hoe de fans zich verontschuldigen.

"De video die rondgaat, is van mij in gesprek met vrouwen die ik al meer dan twintig jaar ken - dus zeg alsjeblieft niets negatiefs tegen of over hen", reageert de Amerikaanse maandag. "We vinden het geweldig om deze show te doen, maar voor de mensen op de eerste rij: houd er rekening mee dat we jullie in zo'n intieme zaal allemaal kunnen zien en dat het soms een beetje kan afleiden!" Tot slot verzekert ze dat er verder niks aan de hand is en bedankt ze de bezoekers voor hun komst.

Anderson staat tot half december met de voorstelling in het Soho Place Theatre in Londen. Ze is daarin te zien naast de Amerikaanse acteur Billy Crudup.