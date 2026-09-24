Regeringspartij PAM aan kop bij parlementsverkiezingen Marokko

RABAT (ANP/AFP/RTR) - De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) heeft bij de parlementsverkiezingen van woensdag de meeste zetels behaald. De partij, die deel uitmaakt van de huidige regeringscoalitie, komt op 97 zetels, blijkt uit voorlopige resultaten die minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit donderdagochtend vroeg bekendmaakte.

In het Marokkaanse parlement zijn 395 zetels te verdelen. De Nationale Vergadering van Onafhankelijken (RNI), die de huidige coalitie leidt, eindigde met 66 zetels als tweede. De rechtse Istiqlal-partij behaalde 65 zetels en de islamistische oppositiepartij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) 54.

De opkomst onder geregistreerde kiezers bedroeg 38 procent, aanzienlijk minder dan de 50 procent bij de vorige parlementsverkiezingen in 2021. Van de ongeveer 27 miljoen stemgerechtigde Marokkanen hadden zich 15,8 miljoen als kiezer geregistreerd.

Jongeren

De opkomst wordt gezien als een graadmeter voor hoe zinvol burgers het vinden om te stemmen. Zo hielden veel jongeren zich afzijdig bij de verkiezingen. Slechts zo'n 4 procent van de geregistreerde kiezers was tussen de 18 en 24 jaar oud. De onvrede onder jongeren kwam eerder al naar voren tijdens de Gen Z-protesten van vorig jaar en de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta dit jaar.

De verwachting is niet dat de machtsbalans verregaand wordt veranderd in de Marokkaanse politiek, waar de koning veel invloed heeft. De nieuwe regering moet voorbereidingen gaan treffen voor het WK voetbal. Dat wordt in 2030 gehouden in het land en dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in infrastructuur. Dat kan volgens experts ook zorgen voor meer onvrede onder kiezers die andere prioriteiten hebben, zoals de aanpak van werkloosheid.