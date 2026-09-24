Xavi zet Zechiël, Taylor en Timber tegen Duitsland op tribune

AMSTERDAM (ANP) - Gjivai Zechiël maakt donderdag in de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League nog niet zijn debuut voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernández heeft besloten de 22-jarige middenvelder van Feyenoord buiten zijn wedstrijdselectie te laten. Datzelfde geldt voor verdediger Jurriën Timber en middenvelder Kenneth Taylor. Dat blijkt uit de donderdagochtend door de UEFA vrijgegeven lijst.

Xavi selecteerde voor zijn eerste vier wedstrijden als bondscoach van Oranje 26 spelers. De wedstrijdselectie mag uit maximaal 23 man bestaan, waardoor er donderdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland drie internationals op de tribune plaats moeten nemen.

Naast Zechiël wachten van de huidige Oranje-selectie PSV-aanvaller Ruben van Bommel en AZ-spits Mexx Meerdink nog op hun debuut. Zij zouden tegen Duitsland wel hun eerste minuten kunnen maken.

Timber

Het is niet verrassend dat Timber buiten de wedstrijdselectie wordt gelaten. De verdediger van Arsenal is pas hersteld van een liesblessure en volgde de voorbije dagen in Zeist een aangepast trainingsprogramma. Timber deed woensdag wel mee aan de afsluitende groepstraining.

Timber liep de liesblessure halverwege maart op. Aan het einde van het seizoen, in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, deed de oud-Ajacied voor het eerst weer mee. Toen Timber zich daarna aansloot bij de selectie van het Nederlands elftal ter voorbereiding op het WK, bleek hij toch niet fit genoeg.

Taylor, die sinds januari voor de Italiaanse club Lazio uitkomt, maakte ook geen deel uit van de WK-selectie. De 24-jarige middenvelder debuteerde in september 2022 onder leiding van bondscoach Louis van Gaal voor Oranje. Taylor kwam tot dusverre tot vijf interlands. In maart vorig jaar, tegen Spanje, kwam hij voor het laatst voor Oranje uit.