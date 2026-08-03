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Roemenië blaast rotsen op om loop Donau te veranderen

03 aug , 14:16Buitenland
anp030826107 1
ANP
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BOEKAREST (ANP/BLOOMBERG) - Het Roemeense leger heeft rotsen opgeblazen om zo de loop van de Donau te veranderen. De waterstand is door droogte zo laag dat twee kerncentrales langs de rivier niet genoeg koelwater krijgen.
Een van de centrales is al gesloten vanwege de lage waterstand. Door de rotsblokken op te blazen met zo'n 180 kilo aan explosieven moet worden voorkomen dat ook de andere moet sluiten, zei minister van Defensie Radu Miruță. Volgens Miruta is de minimale waterstand om de apparatuur nog te kunnen koelen bijna bereikt.
Ook andere landen ervaren problemen door de lage stand van de Donau. Zo draaien in Servië waterkrachtcentrales op verminderde capaciteit en moest ook in Hongarije de enige kerncentrale worden stilgelegd.
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