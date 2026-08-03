DEVENTER (ANP) - Wielerploeg Picnic PostNL heeft per direct afscheid genomen van sprinter Fabio Jakobsen. Dat maakte de Nederlandse formatie bekend op X. De 29-jarige Nederlander reed sinds 2024 voor de ploeg.

"Na twee seizoenen in onze kleuren nemen we afscheid van Fabio Jakobsen. Na open en constructieve discussies hebben het team en Fabio een wederzijdse beslissing genomen, wat betekent dat we nu elk onze eigen weg gaan", aldus Picnic PostNL.

Jakobsen kende veel fysieke problemen in zijn tijd bij Picnic PostNL. Zo onderging hij in april 2025 een operatie vanwege een doorstromingsbeperking in zijn benen, waarna een lange revalidatie volgde. Hij won voor zijn periode bij Picnic PostNL onder meer een etappe in de Tour de France en vijf ritten en het puntenklassement in de Vuelta.