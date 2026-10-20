Roemenië heeft na maandenlange impasse weer een regering

BOEKAREST (ANP/AFP) - Het Roemeense parlement heeft ingestemd met een nieuwe pro-Europese regering. Daarmee komt een einde aan een maandenlange politieke crisis, waarbij drie kandidaat-premiers werden weggestemd.

Nu heeft het parlement zijn zegen gegeven aan Luca Niculescu, een 55-jarige oud-diplomaat en journalist die niet verbonden is aan een politieke partij. "Roemenië heeft na zoveel maanden van politieke crisis een regering nodig op volle kracht", zei hij dinsdag in het parlement. "We leven in een steeds onzekerder wordende wereld. Er is een oorlog aan de grenzen van Roemenië en de bedreigingen voor de Europese veiligheid zijn groter dan enkele jaren geleden."

Het kabinet van Niculescu moet bestaan uit leden van de centrumlinkse PSD en technocraten. Ze worden gesteund door twee partijen die niet in de coalitie komen.

De impasse ontstond in mei toen een pro-Europese coalitie uit elkaar viel. De radicaalrechtse oppositiepartij die aan kop gaat in de peilingen, AUR, riep op tot nieuwe verkiezingen.