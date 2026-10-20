Gers Pardoel gedoopt: ik geef mijn leven aan Jezus Christus

Gers Pardoel heeft zich laten dopen. De rapper deelt op Instagram een zwart-witvideo waarop te zien is hoe hij door twee personen volledig wordt ondergedompeld in een meer, begeleid door pianomuziek. "Ik heb gezocht, geleerd, fouten gemaakt, ben gevallen en weer opgestaan", schrijft Pardoel, die de afgelopen jaren in opspraak kwam door beschuldigingen van mishandeling door zijn ex-partner.

"Mijn hele leven heb ik veel meegemaakt. Mooie momenten, maar ook periodes waarin het leven allesbehalve makkelijk was", schrijft de artiest. Volgens Pardoel is hij door zijn ervaringen steeds dichter bij God gekomen. Hij noemt zijn doop een bewuste keuze om zijn leven aan Jezus Christus te geven. "Ik weet dat ik niet perfect ben en dat ook nooit zal zijn. Maar ik weet wel dat ik de beste keuze van mijn leven heb gemaakt."

Pardoel raakte de afgelopen jaren verwikkeld in een hoogopgelopen conflict met zijn ex-partner Sélina van Gool. Zij beschuldigde hem van jarenlange fysieke en psychische mishandeling. In haar boek Intieme terreur beschreef ze onder meer hoe de rapper haar zou hebben geslagen en van de trap zou hebben geduwd. Pardoel heeft de beschuldigingen ontkend. Ook het contact met hun twee kinderen kwam onder druk te staan. Pardoel vertelde eerder dit jaar dat hij hen al drie jaar niet had gezien. In 2023 kreeg hij een contact- en omgangsverbod.

De rapper spreekt op Instagram van "een nieuw hoofdstuk, met geloof, liefde en vertrouwen". Hij sluit zijn bericht af met de woorden: "Alle eer aan God."