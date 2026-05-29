Roemenië ontbiedt Russische ambassadeur na drone-incident

BOEKAREST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Roemenië heeft de Russische ambassadeur ontboden nadat 's nachts een drone was gecrasht op een wooncomplex in het land. Dat meldt de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken Oana Țoiu, die op X stelt dat is vastgesteld dat het gaat om een Russisch toestel.

Het ontbieden van een ambassadeur is voor landen een manier om diplomatiek te protesteren. "De beslissing is genomen naar aanleiding van dit uiterst ernstige incident, en we zullen officieel bekendmaken welke gevolgen dit gebrek aan verantwoordelijkheid van de Russische Federatie zal hebben voor de diplomatieke betrekkingen tussen onze landen", aldus de minister.

De bewindsvrouw noemt de veiligheid van haar land een topprioriteit en zegt dat president Nicușor Dan de nationale defensieraad bijeen heeft geroepen. Dan meldt op zijn beurt dat zijn land niet accepteert dat de oorlog die Rusland voert in Oekraïne ook Roemeense burgers treft. Hij wil dat het ministerie van Buitenlandse Zaken snel maatregelen voorstelt die betrekking hebben op de relatie met Rusland en "in verhouding staan tot deze ernstige situatie".

Bij het incident met de drone raakten twee personen gewond. De Roemeense buitenlandminister deelde via haar sociale media beelden van het brandende flatgebouw in Galați. Ze veroordeelde de "ernstige escalatie" scherp en ook internationaal klinken verontwaardigde reacties. Roemenië krijgt bijval van de NAVO, EU en andere Europese landen.