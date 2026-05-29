Bouwer BAM flink hoger op Damrak na koopadvies

AMSTERDAM (ANP) - BAM behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De bouwer werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Het aandeel steeg 14 procent. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3 procent.

De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief. Beleggers trokken zich op aan berichten over een naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. Volgens de Amerikaanse vicepresident JD Vance zijn de onderhandelaars "er nog niet helemaal uit", maar zijn de partijen wel dicht bij een akkoord.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1039,13 punten. De hoofdindex koerst af op een maandwinst van bijna 2,5 procent. Aan het begin van de week bereikte de AEX op 1056,80 punten de hoogste tussentijdse stand ooit en eindigde de index op een slotrecord van 1053,27 punten.