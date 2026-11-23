CANBERRA (ANP/RTR) - In Australië gaan na het mislukken van klimaattop COP31 stemmen op om klimaatminister Chris Bowen te ontslaan. Oppositieleider Angus Taylor zei dat Bowen er een puinhoop van heeft gemaakt. Bowen trad tijdens de in Turkije gehouden top op als een van de voorzitters. Hij ging over de onderhandelingen. De oppositie rekent hem aan dat het deelnemende landen voor het eerst sinds 2009 niet lukte een overkoepelend akkoord te sluiten.

"Chris Bowen was ervoor verantwoordelijk. Hij moet opstappen", aldus oppositieleider Taylor. Ook andere oppositieleden vroegen premier Anthony Albanese in het parlement waarom hij zijn minister niet zou ontslaan nadat het land veel geld in de mislukte top had gestoken.

Het falen van de top leidde internationaal tot meer teleurgestelde reacties, onder meer van de Marshalleilanden. Die worden bedreigd door de stijgende zeespiegel. "We zijn aan alle kanten in de steek gelaten", liet de delegatie van de eilandengroep weten.