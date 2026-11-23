DEN HAAG (ANP) - De ochtendspits maandag is drukker dan normaal. Volgens Rijkswaterstaat is het op de weg de op twee na drukste maandagochtend van het jaar. Rond 08.10 uur stond er ongeveer 500 kilometer file. Volgens de ANWB, die meer wegen meetelt, stond er 844 kilometer file.

De periode voor de kerstvakantie is op de weg de drukste tijd van het jaar, zegt een RWS-woordvoerder. Vanwege de drukte zijn er ook veel incidenten. Zo staat er op de A13 richting Den Haag een vertraging van vijftig minuten door een ongeval.

Op maandag staken werknemers in het streekvervoer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Een RWS-woordvoerder zegt dat dit waarschijnlijk niet voor heel veel meer verkeer zorgt, omdat mensen die normaal het ov nemen vaak niet autorijden.

Ook is het vrij koud. In de nacht van zondag op maandag heeft het voor het eerst dit winterseizoen matig gevroren. De temperatuur zakte lokaal tot onder de -5 graden.