Rook van bosbranden Canada verstikt Toronto en bedreigt New York

TORONTO/NEW YORK (ANP) - Rook van bosbranden in het noordwesten van de Canadese deelstaat Ontario heeft Toronto bereikt. Volgens IQAir, een Zwitsers bedrijf gespecialiseerd in luchtkwaliteitstechnologie, is de luchtkwaliteit in Toronto daardoor momenteel de slechtste van alle grote steden ter wereld.

De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten. In de stad New York gelden al gezondheidswaarschuwingen en wordt inwoners geadviseerd om buitenactiviteiten te beperken. De grootste Amerikaanse stad staat daardoor op de vijfde plaats op de lijst van IQAir, tussen steden als Kinshasa en Delhi.

Volgens de Amerikaanse Nationale Weerdienst blijft de rook mogelijk tot het einde van de week hangen in het noordoosten van het land.

In de regio rond de stad New York worden zondag meer dan 80.000 toeschouwers verwacht bij de finale van het WK voetbal in een openluchtstadion in New Jersey. Nog eens 50.000 mensen zijn van plan die wedstrijd te bekijken vanuit Central Park in Manhattan, waar de lucht nu al heiig oogt.