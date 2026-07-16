Messi: waanzinnig om twee WK-finales op rij te spelen

ATLANTA (ANP) - Lionel Messi vond het na de late zege van Argentinië op Engeland (2-1) nog maar moeilijk te bevatten dat hij zondag opnieuw in de finale van het wereldkampioenschap voetbal staat. "Het is waanzinnig om twee WK-finales achter elkaar te spelen", zei de 39-jarige spelmaker in Atlanta, waar hij met een voorzet in de blessuretijd op matchwinner Lautaro Martínez een belangrijk aandeel had in de overwinning.

"We wisten dat het niet zomaar een overwinning zou zijn. Dit was een belangrijke overwinning, een overwinning die het Argentijnse volk wilde, en wij ook", zei Messi, verwijzend naar de historische rivaliteit met Engeland. "Vandaag hebben we de zege weer gepakt toen het moeilijk werd. We zijn er altijd in blijven geloven. We hebben ze teruggedrongen op hun eigen helft en het gedaan. Argentinië behoort weer tot de twee beste landen van de wereld. Ik voel een immense vreugde."

Argentinië hoopt zondag tegen Spanje voor de vierde keer de wereldtitel te winnen. Messi: "Zoals altijd, nu zal het afhangen van wat God wil."