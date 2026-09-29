Rubio: 'buitenlandse speler' betrokken bij incident op RAF-basis

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft in een interview met Fox News gezegd dat een "buitenlandse speler" betrokken was bij het incident op de Britse luchtmachtbasis afgelopen weekend. Groot-Brittannië heeft dit nog niet bevestigd. De antiterreurbrigade van de Britse politie liet maandag wel weten de betrokkenheid van een andere staat te onderzoeken.

"Wat er gebeurd is, wat bijna gebeurd is, wat had kunnen gebeuren in Groot-Brittannië afgelopen weekend, is een heel serieuze situatie", zei buitenlandminister Rubio. Hij leverde geen bewijs voor zijn bewering dat een buitenlandse speler betrokken was.

Bij de RAF-luchtmachtbasis nabij Fairford in het zuidwesten van Engeland werden vijf Britse mannen opgepakt die worden verdacht van het beramen van een aanslag. De basis wordt ook door het Amerikaanse leger gebruikt, onder meer voor het stationeren van bommenwerpers die waren betrokken bij aanvallen op Iran dit voorjaar.