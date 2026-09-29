Politie onderzoekt nieuw losgeldbriefje in zaak Nancy Guthrie

De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuwe losgeldbrief die recent is opgedoken in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie, de moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie. Het politiekorps van Pima County zegt dat rechercheurs onderzoek doen naar de geloofwaardigheid ervan.

De politie doet ook onderzoek naar reacties op sociale media over de losgeldbrief, schrijft het korps. De 84-jarige Nancy Guthrie verdween bijna acht maanden geleden uit haar woning in de Amerikaanse staat Arizona. Haar dochter zei deze zomer dat ze nog altijd vastberaden is erachter te komen wat er gebeurd is.

De autoriteiten deelden eerder twee losgeldbriefjes in een poging te achterhalen wie deze heeft geschreven. In het eerste briefje stond een eis voor 4 miljoen dollar aan losgeld. Volgens het tweede briefje zou Nancy al zijn overleden.

In de zaak zijn al meerdere losgeldbrieven onderzocht, waaronder ook brieven die volgens de FBI nep waren.