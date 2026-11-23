BRUSSEL (ANP) - Brussels Airport heeft maandag 404 vluchten geannuleerd vanwege een nationale staking in België, waardoor meer dan 51.000 reizigers zijn getroffen. Dat heeft een woordvoerder van de luchthaven aan het Belgische persbureau Belga laten weten. Van 07.00 uur tot 21.00 uur worden er geen vluchten uitgevoerd, omdat een deel van het personeel van luchtverkeersleider Skeyes het werk neerlegt.

Een volledige dag zonder vliegverkeer kost de Belgische economie ongeveer 25 miljoen euro, zegt de woordvoerder tegen Belga. Dat zijn de kosten van onder meer de luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, schoonmaakbedrijven en toeristische sector.

Een deel van de reizigers is naar luchthavens in de buurt vervoerd. Maastricht Aachen Airport liet eerder weten dat het maandag vier vluchten ontvangt die uitwijken vanwege de staking.

De nationale staking is door drie grote vakbonden georganiseerd tegen het regeringsbeleid. Daardoor rijden er ook minder bussen en trams in Vlaanderen.