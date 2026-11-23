WINTERSWIJK (ANP) - Marathonschaatsster Judith Krabbenborg wil dinsdag in Winterswijk het werelduurrecord op natuurijs verbeteren. Haar poging gaat alleen door als de vrijwilligers van de plaatselijke ijsvereniging een ijsvloer van goede kwaliteit hebben geregeld.

Het wereldrecord is nu nog in handen van Femke Mossinkoff. De Nederlandse legde vier jaar geleden een afstand van 32,176 kilometer af in het Zuid-Hollandse Ammerstol.

Krabbenborg eindigde twee jaar geleden als negende in de Alternatieve Elfstedentocht.