PARIJS (ANP) - Bij de protesten en ongeregeldheden die sinds eind vorige maand vooral op en rond Franse scholen zijn geweest, zijn volgens binnenlandminister Laurent Nuñez 6629 aanhoudingen verricht. Bij uit de hand gelopen manifestaties zijn volgens de bewindsman 761 politiemensen gewond geraakt. Daarnaast raakten 215 scholieren en 89 medewerkers of leden van het onderwijzend personeel gewond.

Enkele scholieren zijn zwaargewond geraakt. De minister zei in het parlement tegen een commissie dat er achttien onderzoeken zijn ingesteld naar het optreden van agenten van de nationale politie. Hij vindt niet dat de politie over het algemeen buitensporig hard heeft opgetreden. De betogingen zijn op veel plaatsen door relschoppers gekaapt en ontaard in extreem geweld.

In een aantal plaatsen wordt nog steeds betoogd en zijn er ongeregeldheden, maar volgens het ministerie van Onderwijs is het woensdag rustiger geworden. De felste betogingen waren telkens op dinsdag.