Armin van Buuren is trots dat hij al lange tijd aan de top van de dj-wereld staat. Op Instagram viert de dj dat hij dit jaar op de zevende plek staat van de DJ Mag Top 100 en de hoogst genoteerde trance-dj is.

Voor de Nederlander is het al de 25e keer dat hij in de top 10 eindigt van de jaarlijkse populariteitslijst. De eerste keer was in 2002, valt te lezen op de website van DJ Mag. "25 jaar in de top 10 van de wereld. Meer dan de helft van mijn leven. Dat zo opgeschreven zien staan, is iets wat ik nooit als vanzelfsprekend zal beschouwen", stelt de 49-jarige Van Buuren. "Deze mijlpaal bereiken in hetzelfde jaar dat we 25 jaar A State Of Trance vieren, maakte het nog specialer."

De artiest neemt in zijn bericht de tijd om zijn fans te bedanken. "Wat het meeste voor me betekent, is dat ik dit alles met jullie kan delen", vervolgt Van Buuren. "Jullie zijn een essentieel onderdeel van deze 25 jaar en ik ben ontzettend trots op wat we samen hebben opgebouwd."