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Rusland dreigt met enorme aanvallen op energiesector Oekraïne

30 aug , 10:48Buitenland
anp300826071 1
ANP
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MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland maakt zich op om massale aanvallen uit te voeren op de Oekraïense energievoorziening. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie, dat zegt daarmee Oekraïense aanvallen op doelen in Rusland te vergelden.
"Russische strijdkrachten zijn begonnen met voorbereidingen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïense energiesector, als reactie op de aanhoudende aanvallen van het regime in Kyiv op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex", staat in een verklaring.
Rusland nam de Oekraïense energievoorziening afgelopen winter ook herhaaldelijk onder vuur. Daardoor kwamen miljoenen Oekraïners zonder licht en verwarming te zitten in de ijskoude winterperiode. De twee landen vechten niet alleen aan het front, maar voeren ook over langere afstanden aanvallen uit op onder meer infrastructuur, raffinaderijen, havens en schepen.
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