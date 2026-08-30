DJ over schietpartij Zwitsers dancefestival: hartverscheurend

DJ Tekibo, die optrad tijdens de Aarauer Rave waar in de nacht van zaterdag op zondag een dode en vijf gewonden vielen bij een schietpartij, heeft gereageerd op het incident. Op Instagram noemt hij wat er is gebeurd "absoluut hartverscheurend".

"Techno en raves zouden een plek van vrijheid en veiligheid moeten zijn, nooit een plek waar zoiets gebeurt", schrijft Tekibo. De dj laat weten dat hij zijn optreden heeft afgebroken nadat hij van zijn team informatie kreeg over wat er aan de hand was.

Tekibo zegt mee te leven met de slachtoffers en hun naasten. "Ik kan alleen maar hopen dat er snel meer duidelijkheid komt."