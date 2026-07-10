MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin zegt in gesprek te zijn met Turkije over de Russische S-400-raketsystemen waarover Ankara beschikt. Het gaat daarbij om verkoop van de twee systemen aan een derde land.

Turkije zoekt een oplossing voor de systemen die het in 2017 heeft aangeschaft, omdat die aankoop Ankara zijn plek binnen het F-35-project kostte. De Amerikaanse wet verbiedt die geavanceerde toestellen te verkopen aan partijen die bepaalde Russische wapensystemen gebruiken. Dit uit angst dat de moderne technologie in verkeerde handen valt.

Turkse media meldden vrijdag dat Turkije zint op de verkoop van de systemen en deze mogelijk al onder voorbehoud zou hebben verkocht aan een golfstaat. Die berichten zijn echter niet bevestigd. Desgevraagd wil het Kremlin niet ingaan op die geruchten.

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder te overwegen Turkije weer toe te laten tot het F-35-programma. Daarvoor is echter wel toestemming van het Congres nodig. Het is niet waarschijnlijk dat dat er zal komen.