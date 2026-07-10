DEN HAAG (ANP) - Een petitie om de seniorenkorting voor de bus, tram en metro te behouden is binnen een dag meer dan 10.000 keer ondertekend. Woensdag werd bekendgemaakt dat de korting die 65-plussers krijgen voor dit soort openbaar vervoer komt te vervallen. Daar is de Seniorencoalitie, een samenwerkingsverband van zeven ouderenorganisaties, het niet mee eens.

De landelijke korting stopt op 1 januari volgend jaar. Op lokaal niveau kan wel nog worden gekozen voor de korting, waardoor de ticketprijzen per woonplaats kunnen gaan verschillen.

Ouderenorganisaties pleiten tegen de afschaffing van de korting en willen een landelijk en duidelijk alternatief.