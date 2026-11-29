MOSKOU (ANP) - Oekraïne heeft volgens Rusland een grootschalige droneaanval uitgevoerd op het land. Er zouden volgens het ministerie van Defensie meer dan duizend drones zijn neergehaald, de helft vloog richting hoofdstad Moskou.

Zaterdag zei Rusland ook honderden Oekraïense drones te hebben neergehaald. Volgens Oekraïne zijn bij de aanval meerdere energiedoelen geraakt, zoals de olieraffinaderij van Novosjachtinsk.

Rusland en Oekraïne hebben het aantal luchtaanvallen de afgelopen maanden flink opgeschroefd. De Kyiv Independent meldt dat er in de nacht van zaterdag op zondag doden zijn gevallen bij Russische aanvallen op onder meer Odesa en Zaporizja.