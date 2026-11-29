SHANGHAI (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft in Shanghai ook de 1000 meter op zijn naam geschreven. De regerend olympisch kampioen versloeg de Canadees William Dandjinou en de Italiaan Thomas Nadalini zondag in de finale. Kay Huisman, die zijn tweede individuele finale uit zijn carrière reed, werd vijfde. Teun Boer strandde in de halve finales.

Van 't Wout is dit seizoen oppermachtig in de World Tour. De drievoudig olympisch kampioen liep pas één finale mis, die van de 1500 meter in Shanghai. Zaterdag won de Nederlander ook de 500 meter in Shanghai, dit jaar de vierde stop in de World Tour.