MOSKOU (ANP/RTR) - Oekraïne heeft Russische olie-installaties bij Sint-Petersburg aangevallen met drones, melden de Russische lokale autoriteiten. Volgens de gouverneur was de stad het doelwit van een grootschalige aanval. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt.

De gouverneur van de regio Leningrad meldt dat er 72 drones zijn neergehaald en dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Sint-Petersburg ligt op meer dan 1500 kilometer afstand van de Oekraïense grens.

Oekraïne voert dit jaar meer aanvallen uit op Russische energie-infrastructuur. Dat heeft in delen van Rusland tot brandstoftekorten geleid.