De fysieke kaartverkoop voor het laatste grote optreden van de Achterhoekse band Normaal van dit jaar is vrijdagavond zeer hard gegaan. Op zaterdag 12 september staat de groep geboekt als hoofdact van het Sallands Bakfeest in Dalfsen. De organisatie laat zaterdagochtend aan het ANP weten dat de tickets voor 90 procent zijn uitverkocht.

Wie bij het optreden aanwezig wilde zijn, moest daarvoor vrijdagavond op sportpark Gerner van voetbalclub FC Dalfsen in de rij staan om een kaartje te kopen. De sfeer was volgens medeorganisator Bert Dijsselhof "perfect, heel gemoedelijk en rustig". Om 19.00 uur kraaide een haan drie keer, zoals gebruikelijk bij optredens van Normaal, en begon zo ook de kaartverkoop. Er trad ook een bandje op dat nummers van Normaal speelde.

Tegen een uur of negen was de rij weg, net als ongeveer 9000 van de beschikbare tickets. De overige duizend kaartjes gaan zondagochtend 11.00 uur online in de verkoop via de website van het Sallands Bakfeest. "We hadden eigenlijk al gehoopt dat we niet uitverkocht zouden zijn", stelt Dijsselhof. "Anders moesten we mensen teleurstellen."

Normaal, onder meer bekend van het nummer Oerend Hard, treedt de laatste tijd nog maar mondjesmaat op. Het optreden in Dalfsen in september is de laatste grote show van de band dit jaar. Tijdens het evenement wordt ook stilgestaan bij de 80e verjaardag van frontman Bennie Jolink, die deze mijlpaal op 6 september hoopt te bereiken.