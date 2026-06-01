MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Rusland heeft nog geen antwoord ontvangen op het aanbod de wrakstukken te onderzoeken van de drone die afgelopen week neerkwam in Roemenië. Dat meldt staatspersbureau Tass op gezag van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Het voorval leidde tot brand in een flat in Galați, niet ver van de grens met Oekraïne. Daarbij raakten twee mensen lichtgewond.

Vrijwel direct wees Roemenië naar Rusland als schuldige, een claim die het land zondag kracht bijzette nadat uit onderzoek was gebleken dat het om een Geran 2-kamikazedrone uit Rusland ging. "Dit is de ondubbelzinnige conclusie" uit de expertanalyse, aldus president Nicușor Dan op X.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky haakte aan bij de beschuldigingen en bedankte zijn Roemeense ambtgenoot op X voor de verheldering over de oorsprong van het onbemande vehikel. "Feiten zijn de beste remedie tegen Poetins leugens, en bewijzen dat Ruslands manipulatiepogingen niet zullen slagen", aldus Zelensky.