Meer dan twintig agenten die belast zijn met het beschermen van de Britse koninklijke familie hebben een sanctie gekregen na beweringen dat zij tijdens hun werk bij Windsor Castle in slaap waren gevallen of hun posten onbemand achterlieten. Dat heeft de Metropolitan Police volgens de BBC laten weten.

De Metropolitan Police zei dat in totaal 23 agenten een berisping hebben gekregen. Van hen hebben er 21 beperkte taken gekregen, de twee overige agenten worden niet ingezet bij koninklijke residenties zolang er een onderzoek loopt. "Het vermeende gedrag voldoet niet aan de hoge normen die van agenten worden verwacht, met name in functies waarbij bescherming in de frontlinie centraal staat", liet een woordvoerder van de politie weten.

De beschuldigingen werden aanvankelijk gemeld door The Sun en hebben betrekking op agenten van het Royalty and Specialist Protection-team van de Met Police. Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van koninklijke residenties en leden van de koninklijke familie. De politie bevestigde dat er ook onderzoek werd gedaan naar het gedrag van agenten in andere koninklijke residenties.