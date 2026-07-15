Rusland tegen inzet multinationale troepenmacht in Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft zich uitgesproken tegen de inzet van een zogenoemde multinationale troepenmacht in Oekraïne. Bondgenoten van dat land kondigden deze week militaire oefeningen met de Oekraïense krijgsmacht aan voor een toekomstige inzet in Oekraïne onder een staakt-het-vuren.

Voor Rusland is de stationering van de troepenmacht onacceptabel onder een eventueel vredesakkoord, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. Rusland zou een dergelijke inzet beschouwen als een bedreiging en een legitiem militair doelwit.

De multinationale troepenmacht, inclusief Nederland, gaat in de komende maanden in buurlanden van Oekraïne oefenen, werd maandag bekendgemaakt na een overleg van de zogenoemde Coalitie van Bereidwilligen. Deze bondgenoten van Oekraïne zijn bereid dat land tijdens een vredesakkoord veiligheidsgaranties te bieden.