Sophie Straat alsnog in gesprek met 3voor12 over ophef optreden

Het VPRO-platform 3voor12 is woensdagochtend opnieuw het gesprek met Sophie Straat aangegaan over het optreden bij Best Kept Secret. De zangeres deelde maandag dat het muziekplatform haar had geïnterviewd over het optreden, waarbij ze witte mannen opriep om in een moshpit naar achter te gaan, maar dit niet publiceerde. Straat, die na haar uitlatingen veel bedreigingen ontving, zei in een reactie zich onvoldoende gesteund te voelen door 3voor12. Na deze kritiek van Straat werd er een nieuw gesprek geïnitieerd, dat woensdag is gepubliceerd in de 3voor12-podcast De Machine.

Het optreden op BKS, inmiddels een maand geleden, leidde tot veel aandacht voor de zangeres in media en op sociale media. Met haar oproep wilde Straat ruimte maken voor vrouwen, queers en mensen van kleur. Straat ontving daardoor een "golf aan seksistische, antisemitische haatberichten en (doods)bedreigingen", liet ze zelf weten. De zangeres betreurde het, naast het niet publiceren van het eerste interview, ook dat 3voor12 geen statement heeft uitgebracht waarin het stelling neemt over haar uitspraak en de reacties.

"Jullie zijn een nieuwsoutlet, dus gebruik die nieuwsoutlet", benadrukt Straat in het gesprek van woensdag met de presentatoren van de podcast. Ook festivals hadden volgens Straat een nstandpunt moeten nemen. "Als Lowlands een bericht krijgt van: 'Jullie moeten Sophie Straat van de line-up halen', dan moeten zij publiekelijk zeggen, vind ik, 'nee, wij houden Sophie Straat op de line-up, want wij staan achter haar boodschap, wij staan achter haar muziek."

Volgens de presentatoren van de podcast was 3voor12 in de veronderstelling dat Straat "oké" was met de manier waarop het platform de zaak aanpakte. "We hebben ons nadrukkelijk uitgesproken over jouw recht om te zeggen wat je hebt gezegd", verklaart de presentator. "I'm good", reageert Straat tot slot als de presentatoren vragen of de lucht nu geklaard is.