KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïense hoofdstad Kyiv bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam volgens burgemeester Vitali Klitsjko een persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Er vielen ook zeventien gewonden. Appartementen stonden in brand en bewoners werden geëvacueerd.

Volgens president Volodymyr Zelensky was de energie-infrastructuur het belangrijkste doelwit, met name een warmtecentrale. Hij zegt dat Oekraïne, anders dan gebruikelijk, niet vooraf door westerse bondgenoten was gewaarschuwd voor de raketaanvallen. Waarom die waarschuwing uitbleef, is onduidelijk.

Zelensky stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Hij verwijt Moskou zich niets aan te trekken van een door de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend aangekondigd staakt-het-vuren rond energievoorzieningen. Vanuit Moskou is geen formele bekrachtiging gekomen en blijven de aanvallen doorgaan.

Trump zei eerder dat Washington inlichtingen blijft delen met Oekraïne, ondanks Amerikaanse druk op Kyiv om aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken.