LEIPZIG (ANP) - Trainer Peter Bosz vond zijn ploeg "voetballend de bovenliggende partij" tijdens de met 1-0 verloren uitwedstrijd bij RB Leipzig. "Ik denk dat we over negentig minuten een goede wedstrijd hebben gespeeld", zei de trainer na afloop.

"Teleurstelling", antwoordde Bosz bij Ziggo Sport op de vraag welk gevoel er overheerste. "We waren in grote delen van de wedstrijd de betere ploeg. We hebben wel een aantal kansen weggegeven, maar die hebben we zelf ook gehad. Met de gemiste strafschop van Ivan Perišić als grootste. Ik vond dit verlies niet nodig. Maar we hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen, in een moeilijke uitwedstrijd."

PSV speelt in de Champions League volgende week uit bij FC Porto. De ploeg begon in september voor eigen publiek aan de Champions League met een gelijkspel tegen Sjachtar Donetsk (1-1).