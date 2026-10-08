Rusland vraagt Nederland om uitlevering ICC-topfiguren

MOSKOU (ANP) - Het Russische OM heeft Nederland verzocht om de uitlevering van negen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat meldt staatspersbureau TASS.

Naast voormalig hoofdaanklager Karim Khan gaat het onder anderen om oud-president van het hof Piotr Hofmański. Ook rechters staan op de lijst. De negen werden in Rusland in 2025 bij verstek veroordeeld voor onwettig procederen, onrechtmatige gevangenneming en het aanvallen van internationaal beschermde instituties of het dreigen daarmee.

Het ICC vaardigde in 2023 arrestatiebevelen uit tegen de Russische president Vladimir Poetin en Maria Lvova-Belova, de Russische commissaris voor kinderrechten. Nadien werden in Rusland tegen meerdere ICC-medewerkers arrestatiebevelen uitgevaardigd. Rusland erkent het hof zelf niet.