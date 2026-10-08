Rapper Frenna heeft een tatoeage met de naam van zijn overleden moeder op zijn rug laten zetten. De 34-jarige artiest deelt op Instagram een foto van zijn rug, waar in sierlijke letters de naam 'Evelyn' op staat. "Got my back, forever", schrijft hij.

Frenna maakte in september bekend dat zijn moeder was overleden. "Mam, ik mis je zo erg", deelde de rapper toen. "Ik weet op dit moment niet eens wat ik moet zeggen. Ik heb het hier momenteel echt moeilijk mee."

Frenna treedt in april met de formatie New Wave op in de Ziggo Dome.