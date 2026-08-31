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Rusland waarschuwt voor escalatiegevaar NAVO-oefeningen Groenland

31 aug , 10:24Buitenland
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ANP
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KOPENHAGEN (ANP) - Rusland waarschuwt dat NAVO-oefeningen op Groenland, waaraan ook Nederland later deze week begint, zomaar uit de hand kunnen lopen. "Incidenten" kunnen genoeg zijn voor een "gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen", houdt buitenlandminister Sergej Lavrov deelnemende landen voor. Hij beschouwt de activiteiten van de NAVO in het Hoge Noorden als "een rechtstreekse bedreiging voor Ruslands veiligheid".
Nederland en andere NAVO-landen oefenen vanaf vrijdag in het noordpoolgebied. De NAVO wil dat zo beter beschermen en tegelijkertijd duidelijk maken dat de Amerikaanse aandrang om Groenland van het koninkrijk Denemarken af te pakken overbodig is.
"Intensieve militaire voorbereidingen zijn gaande dicht bij onze noordelijke grenzen", zegt Lavrov in een maandag gepubliceerd betoog. "De NAVO houdt grootscheepse militaire oefeningen, met landen van buiten de regio."
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