Nieuwe Pokémon-film verschijnt in 2027

Pokémon keert volgend jaar terug naar het witte doek met de nieuwe animatiefilm Pokémon: Wild Card. Dat meldt entertainmentblad Variety. Het is de eerste Pokémon-film sinds Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle uit 2020.

De nieuwe film werd aangekondigd tijdens de slotceremonie van de Pokémon World Championships in San Francisco. Ook verscheen een korte teaser, waarin een speler van het bekende Pokémon-kaartspel en de Pokémon Mimikyu te zien zijn.

Pokémon: Wild Card wordt geregisseerd door Katsuhiko Kitada, die eerder werkte aan onder meer Attack on Titan en Naruto: Shippuden. De Japanse animatiestudio CloverWorks produceert de film.

Pokémon viert dit jaar zijn 30-jarig bestaan. In 2027 verschijnen ook Winds en Waves, de tiende generatie Pokémon-games.