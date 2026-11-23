BERLIJN (ANP) - Inlichtingendiensten van meerdere NAVO-landen houden er rekening mee dat Rusland nog dit jaar een satelliet met een kernkop in een baan om de aarde wil brengen. Met zo'n wapen zou Rusland satellietnetwerken kunnen uitschakelen waar de economieën én strijdkrachten van westerse landen zwaar op leunen, melden Duitse media. De Duitse krijgsmacht heeft volgens de Süddeutsche Zeitung en omroepen WDR en NDR intern al alarm geslagen.

De Spoetnik-S, zoals de nucleair bewapende satelliet zou heten, ligt volgens bronnen van deze media al enkele jaren klaar. De kunstmaan zou volgende maand kunnen worden gelanceerd, denkt het ruimtecommando van de Bundeswehr volgens ingewijden. Amerikaanse diensten waarschuwen al langer dat Rusland aan zo'n ruimtewapen zou werken.

Satellieten in de ruimte maken onder meer navigatie, communicatie en bankverkeer mogelijk. Het is volgens experts die WDR, NDR en SZ hebben gesproken vrijwel onmogelijk ze tegen een kernwapen in de ruimte te beschermen.