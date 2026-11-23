De Noorse zanger Morten Harket van de popgroep a-ha was bang dat de ziekte van Parkinson het einde van zijn carrière zou betekenen. In een interview met The Times vertelt de 67-jarige zanger dat hij door onder meer stemproblemen "niet weet hoe het verder moet met mijn creatieve toekomst".

Harket vindt dat "verliezen wie je bent het moeilijkste is". Emotionele uitbarstingen als gevolg van de ziekte zijn volgens hem het lastigst te beheersen, zoals hevige huilbuien. "Soms begin ik ineens te huilen en kan ik niet meer ophouden, of ik moet lachen, maar dat ben ik niet", legde hij uit. "Die emoties voelen niet als de mijne. Dat is zwaar: het gevoel hebben dat je jezelf kwijtraakt."

Tegelijkertijd heeft hij door zijn ziekte ook ontdekt "hoe mooi de wereld is wanneer je het begint te verliezen". "Ik hoop dat mensen niet denken: oh, hij heeft parkinson. Hij is weg waar we hem niet kunnen vinden. Maar ik ben er nog steeds. Ik ben nog steeds mezelf." Verder vertelt Harket dat hij last heeft van vermoeidheid, verstoorde slaap en gewichtsverlies.

Nieuw soloalbum

Harket kreeg in 2022 de diagnose parkinson. De band maakte het nieuws tijdens de wereldtournee in juni 2025 openbaar. De ziekte van Parkinson is een progressieve hersenziekte waarbij zenuwcellen die dopamine aanmaken langzaam sterven. Hierdoor kunnen bewegingen minder goed worden aangestuurd.

Sindsdien heeft hij behandelingen gehad om de symptomen van zijn ziekte beter te beheersen. Harket vormt samen met Paul Waaktaar-Savoy en Magne Furuholmen het trio a-ha. De popgroep is bekend van onder meer het nummer Take on me.

Komende vrijdag brengt Harket zijn zevende soloalbum uit, genaamd Human Grace. De nummers gaan over de viering van het leven.