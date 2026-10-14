LONDEN (ANP/RTR) - In de misbruikzaak tegen de Britse acteur en komiek Russell Brand is hij door de aanklager in Londen een "seksueel roofdier" genoemd. De acteur wordt beschuldigd van vergrijpen tegen zes verschillende vrouwen.

De 51-jarige Brand staat terecht voor meerdere verkrachtingen en aanrandingen die tussen 1999 en 2009 zouden hebben plaatsgevonden. "Zes vrouwen die elkaar toen niet kenden en elkaar nu niet kennen, die elkaar nooit hebben ontmoet en die zich onafhankelijk van elkaar hebben gemeld", zei aanklager Riel Karmy-Jones. De aanklager noemde Brand "meedogenloos, berekenend en manipulatief".

Karmy-Jones noemde de omstandigheden van de misdrijven divers. Ze zouden hebben plaatsgevonden op verschillende locaties, zoals een hotelkamer, werkplekken en bij hem thuis.

'Bezorgd'

Brand ontkent alle aantijgingen. Hij zei bij aankomst bij de rechtbank in de Britse hoofdstad zich zowel "bezorgd" als "hoopvol" te voelen over de misbruikzaak.

De rechtszaak begon eerder deze week. Woensdag volgen de openingspleidooien.