Prins Albert van Monaco heeft zijn steun betuigd aan paus Leo, die dinsdag een operatie moest ondergaan wegens longkanker. Het hof van Monaco deelde woensdag via sociale media de brief die de prins heeft gestuurd, nadat de paus zondag onthulde dat er bij een medische controle een knobbeltje was ontdekt.

"Prinses Charlène en ik willen, namens onze familie en het gehele vorstendom, onze oprechte steun betuigen en u verzekeren van onze vurige gebeden", staat in de brief die gedateerd is op maandag. Verder staat in de brief dat Albert bidt voor een succesvol verloop van de operatie en dat de paus spoedig en volledig herstelt.

Het Vaticaan meldde dinsdag dat paus Leo met succes was geopereerd en dat de knobbel die was aangetroffen kwaadaardig bleek te zijn. De afspraken en verplichtingen van de religieuze leider zijn komende week opgeschort.

Prins Albert ontmoette de paus dit jaar meerdere keren. In januari ging de prins naar Vaticaanstad en in maart bracht de paus een bezoek aan Monaco.