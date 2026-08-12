BRUSSEL (ANP) - De NAVO-landen laten zich door het binnenvliegen van Russische drones en raketten niet weerhouden van het steunen van Oekraïne, stellen ze. Hoe onverantwoordelijk en gevaarlijk de luchtruimschendingen door Rusland ook zijn.

De ambassadeurs van de 32 bondgenoten bespraken woensdag het groeiende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnendringt. Rusland bestookt Oekraïne vrijwel dagelijks met tal van drones, kruis- en ballistische raketten en geregeld belanden die ook in NAVO-landen. Roemenië schoot eind vorige maand drie dagen op rij een binnengedrongen Russische drone uit de lucht. In Polen sloeg een kruisraket in.

"Rusland draagt de volle verantwoordelijkheid voor de luchtruimschendingen", aldus de NAVO-landen. Die zijn "gevaarlijk en onacceptabel" en tonen Ruslands "groeiende bereidheid risico te nemen".

De NAVO-landen "hebben duidelijk gemaakt dat ze eendrachtig en vastberaden optrekken om het grondgebied van de alliantie te verdedigen", aldus de NAVO.