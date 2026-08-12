NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten begonnen. De aandacht op Wall Street ging onder meer uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in de Verenigde Staten. Ook kwamen er positieve cijfers van grote Amerikaanse techbedrijven.

De inflatie in 's werelds grootste economie bedroeg in juli 3,4 procent op jaarbasis, in lijn met de verwachting van economen. Beleggers leken vooral opgelucht, omdat dit de Federal Reserve ruimte kan geven om geen renteverhoging door te voeren in september en zo de arbeidsmarkt te ondersteunen.

De Dow-Jonesindex noteerde vlak na de opening 0,1 procent hoger op 53.855 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 7753 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 26.610 punten. Op dinsdag lieten de hoofdgraadmeters nog beperkte verliezen zien.

Investeringen in AI

CoreWeave schoot bijna 23 procent omhoog na kwartaalcijfers. Het datacenterbedrijf profiteert van de sterk gestegen AI-uitgaven waardoor de omzetgroei hoger uitviel dan verwacht. Super Micro Computer ging 16 procent omhoog na een omzetprognose die sterker was dan analisten hadden voorzien. Deze resultaten versterken de overtuiging onder beleggers dat de enorme investeringen in AI kunnen worden terugverdiend. Eerder verloren beleggers juist dit vertrouwen, wat leidde tot forse koersverliezen bij chipbedrijven.

De in Amsterdam gevestigde cloudcomputingprovider Nebius Group steeg net geen 16 procent. Het AI-bedrijf overtrof de omzetverwachtingen door grote contracten binnen te halen. Het bedrijf meldde onder meer vier AI-clouddeals, met een gemiddelde contractwaarde van 1 miljard dollar. In totaal stegen de aandelen van het bedrijf al meer dan 130 procent dit jaar.

Verder was Cava Group een uitblinker met een koerssprong van 16 procent. De restaurantketen op basis van de mediterrane keuken kwam met beter dan verwachte resultaten. Lumentum Holdings werd bijna 5 procent hoger gezet na meevallende cijfers. Het bedrijf is gespecialiseerd in opto-elektronische onderdelen die met behulp van licht data versturen.