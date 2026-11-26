MOSKOU (ANP) - De hooggeplaatste Russische militair Joeri Grechov is opgepakt in Moskou op verdenking van corruptie, schrijven onder meer The Moscow Times en Kommersant. Grechov is plaatsvervangend commandant van de Russische Lucht- en Ruimtestrijdkrachten, die onder meer toezien op de verdediging van het Russische luchtruim en de militaire satellieten van het Kremlin.

Volgens Kommersant zou een militaire rechtbank woensdag een arrestatiebevel hebben uitgevaardigd tegen Grechov, al is onduidelijk wat de commandant zou hebben misdaan. Grechov houdt de positie sinds 2021, het jaar waarin hij ook werd gepromoveerd tot kolonel-generaal, een rang die in Europese context vergelijkbaar is met die van luitenant-generaal.

De EU vaardigde eerder al sancties uit tegen Grechov, vanwege zijn rol in de oorlog tegen Oekraïne.