LUSAIL (ANP) - Met de contractverlenging van Oliver Bearman bij Haas zijn alle coureurs voor het komende Formule 1-seizoen bekend. De 21-jarige Brit, die vorig jaar zijn debuutseizoen beleefde bij het Amerikaanse team, heeft zijn contract met één seizoen verlengd. Volgend jaar rijdt hij samen met de Braziliaan Rafael Câmara, die sinds begin deze maand de vervanger is van de vertrokken Fransman Esteban Ocon.

Bearman zei vorige week in aanloop naar de Grote Prijs van Las Vegas nog teleurgesteld te zijn dat zijn contractverlenging vertraging had opgelopen. "Het mag geen geheim zijn dat ik superblij ben dat ik in 2027 bij Haas blijf", zegt Bearman nu via de renstal. "Dit team heeft een cruciale rol gespeeld in mijn ontwikkeling en ik heb van iedereen hier enorm veel vertrouwen en steun gekregen."

Bearman heeft de vierde plaats in de Grote Prijs van Mexico vorig jaar als beste resultaat. Dit seizoen staat hij dertiende in het klassement. Komend weekend is de GP van Qatar.